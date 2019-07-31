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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Konyaspor’un Hollanda kampı sürüyor

Konyaspor’un Hollanda kampı sürüyor

Koşu

Rektör Hazırlık Maçı 

-Isınma hareketleri
-Çift kale maç

- KONYA

- Konyaspor Al Feiha ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı. İkinci etap kamp hazırlıklarını 23 Temmuz’dan bu yana Hollanda’da sürdüren Konyaspor, Suudi Arabistan takımı Al Feiha FC ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, topla oyun ile devam etti. Riad Bajic takımdan ayrı olarak çalıştı. Topla oyun ve taktik çalışma ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
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