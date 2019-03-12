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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Isınma hareketleri

Forma Rektör 

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- KONYA

- Atiker Konyaspor konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta maçında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklara başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, takımdan ayrı çalışan Moryke Fofana ve Fallou Diagne katılmadı. Beşiktaş ile oynanan maçta ilk 11’de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada yapılan antrenmana koşu, toplu ve topsuz olarak yapılan ısınma hareketleri ile başladı.
İki grupta 4’e 2 oynayan futbolcular, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Antrenmanda altyapı takım oyuncularından Ali Kale ve Hüseyin Mert Uyanıker de yer aldı.
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