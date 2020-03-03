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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktılar

Komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktılar

Kulüp başkanı açıklaması

Şehit Jandarma Komando Hain Saldırı Saldırı 

-Seremoniden görüntüler
-Dua edilmesi
-Asker giysili futbolcular
-Genel ve detay görüntüler

- ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde ev sahibi takım futbolcuları Mehmetçiğe destek olmak için komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktılar. 1. Amatör Küme’de mücadele eden İskilipgücü ile Mecitözüspor, İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi İdlip’teki hain saldırı da şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Hakemler ve her iki takım teknik heyeti “Şehitler ölmez vatan bölünmez, Milletimizin başı sağ olsun” yazılı pankartla çıkarken İskilipgücü oyuncularının komando beresi ve jandarma yeleğiyle giydi. Maç öncesi sahada Türk bayrağı açılırken, ayrıca şehitler için dua edildi. İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutçu, sıradan bir maç günü olduğunu belirterek, “Hayatta maçtan daha önemli bizim için değerler var. Vatan millet gibi, askerimiz polisimiz gibi. Üzüntülü günlerden geçiyoruz. Ülkemiz badireli günlerden geçiyor.içeride ve dışarıda düşmanlara karşı mücadele veriliyor. 36 tane şehidimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ailelerine sabırlar diliyoruz. İnşallah emperyalist güçler ve dış güçler emellerine ulaşamayacak. Maçla iligili duygu ve düşüncelerimiz önemli değil acı yaşıyoruz şuan askerimizin ve polisimizin yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir şey yaptık seromoniye jandarma ve askerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için asker kıyafetiyle çıkacağız”dedi.
Maç Mecitözüspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.
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