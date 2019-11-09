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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaman: “Sivasspor galibiyeti hak etti”

Kocaman: “Sivasspor galibiyeti hak etti”

Aykut Kocaman'ın açıklamaları

- SİVAS

Salar Basın Toplantısı Toplantı Rektör Irak 


- Sivasspor’a 2-0 yenilen Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, “Sivasspor her şekilde galibiyeti hak etti. Mete Kalkavan’ın da skoru etki eden bir durumu olmadı” dedi.
Süper Lig’in 11. haftasında D.G. Sivasspor sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor’a karşı oynamanın zor olduğunu ifade etti.
Kocaman, şu ifadeleri kullandı: “Maça dair en önemli özellik en önemli durum, son haftalarda morali ve öz güveni çok yüksek bir takım. Bugün maçı kazanırsa maç fazlalığıyla lider olan bir takım. Sivasspor’u tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar hak ede bir galibiyet aldılar. Malatya maçıyla beraber başlayan arkasından Fenerbahçe ile devam eden her şeyin bütün aksiliklerin bir araya geldiği bu aksiliklerin de devam ettiği takım olarak çıktık sahaya. Bu tamamen maça da yansıdı. Sivasspor en azından bizim elimizdeki verilere göre sezonun enerjisi en yüksek maçlarından birini oynarken onu buraya çeken takım olarak da biz olduk. Özellikle 15. ve 20. dakikalardan sonra ne zaman onlar topu bize bırakmaya başlasalar, biraz onları kendi sahalarına doğru itsek, basit pas hatalarından dolayı tekrar onları oyunun içine davet ettik. İkinci yarıya ana planımıza sadık kalarak çıktık. Biraz daha o topu tutmak, topun akışını kontrol etmek zorundaydık. O penaltının verdiği anlarda daha sonra iptal edildi. O anlarda hakikaten bir girdabın içindeydik. Sonra oyundaki kontrolü elimize aldık. Sivasspor her şekilde galibiyeti hak etti. Mete Kalkavan’ın da skoru etki eden bir durumu olmadı. Kırmızı kart biraz ağır oldu. Malatya maçında olduğu gibi 10 kişi kaldıktan sonra Emre Kılınç inanılmaz bir gol attı. Sonrasında zaten oyuna tutulmuş bir takıma karşı oynamak kolay değildi. Söyleyecek çok fazla bir şey yok.”
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