Kırıkkale'deki kick boksçular uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek

-Antrenör eşliğinde tekme ve boks çalışması

-Sporcuların 2'li müsabakalarından görüntü

-Milli Antrenör Adem Ayten'in açıklamaları

-Antrenörün büyük oğlu Mustafa Ayten'in açıklamaları

-Antrenörün küçük oğlu Burak Ayten'in açıklamaları

-Öğrencisi Mevlüdiye Aktaş'ın açıklamaları

-Diğer küçük sporcuların antrenmanları

-Detaylar



- Kırşehir'deki kick boksçular uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek KIRIKKALE



- Kırıkkale'de kick boks yapan Mustafa Ayten, Burak Ayten ve Mevlüdiye Aktaş, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmek için gece-gündüz çalışarak ter döküyor. Kırıkkale Kick Boks İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Adem Ayten, iki oğlu ile bir kız öğrencisini dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlıyor. Kick boks sporcularından büyük oğlu Mustafa Ayten (26) 94 kilogramda, öğrencisi Mevlüdiye Aktaş (22) 65 kilogramda 23 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Küçük oğlu Burak Ayten ise 74 kilogramda, 22-30 Ağustos tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği Spor Kulübü'nde şampiyonalar için antrenmanlarını milli antrenör eşliğinde yapan kick boks sporcularının en büyük hedefi, Türk bayrağını göndere çekip İstiklal Marşı'nı okutarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Adem Ayten: "Her öğrencimi kendi evladım gibi yetiştiriyorum" Öğrenci yetiştirme ile evlat yetiştirmek arasında bir fark olmadığını belirten sporcuların antrenörleri Adem Ayten, "Çünkü her öğrencimi kendi evladım gibi yetiştiriyorum. Polis Gücü ve Lider Kick-Boks Tekvando Spor Kulübü'nü beraber işletiyoruz. Çocuklarımla beraber başladık bu mesleğe onlar benim arka bahçem" dedi.

Başarılarını katlayarak devam ettirdiklerini ifade eden Ayten, "İstiyoruz ki, Kırıkkale bu başarımızı görsün. Salonumuz sokaktaki çocuklarımızın tamamına açık. Allah'tan sağlığımız yerinde olduğu müddetçe kapımıza kim gelirse gelsin ücretli ya da ücretsiz kimseyi geri çevirmiyoruz ve yetiştirmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

2018 Büyükler A Milli Takım Türkiye şampiyonu ve 2018 Avrupa üçüncüsü olan Mustafa Ayten ise, "Ben bu sene 9. Türkiye şampiyonluğumu aldım. Hedefimiz bayrağımızı, İstiklal Marşımızı en iyi şekilde tüm ülkelere duyurmak, bayrağımızı göndere çektirmek. Hedefimiz her zaman bu olmuştur. Bayrağımız için ter döküyoruz ve dökmeye devam edeceğiz. Bizim için bu büyük bir gururdur, bizim için büyük bir onurdur. Rabbim herkese nasip etsin" diye konuştu.

Burak Ayten: "Benim ne kadar başarım varsa hepsi babamın" 2019 Genç Milli Takım Türkiye Şampiyonu Burak Ayten de kick boksa 6 yaşında başladığını belirterek, "Ağabeyimin küçük dambıllarını kaldırarak başladım. Aynı zaman da hem babam hem de hocam olduğu için bu sporda daha çok başarılı oldum. Benim ne kadar başarım varsa hepsi babamın. Babam beni eğitti. Bayrağımız için en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bayrağımızı dalgalandırmak için" ifadelerini kullandı. 2019 Büyükler A Milli Takım Türkiye Şampiyonu Mevlüdiye Aktaş de kick boksu 17 yaşından beri yaptığını söyleyerek, "Lise 4. sınıfta arkadaşıma özenerek başladım. Daha sonra Adem hocamla tanıştım 22 yaşındayım 6-7 yıldır bu sporu yapmaktayım. Çok şükür geçen sene milli sporcu oldum. Bu sene de dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Antrenmanlarımız ağır geçiyor her zorluğun bir güzelliği vardır inşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" açıklamasında bulundu.