Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Kenan Sofuoğlu'dan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek - İSTANBUL

Kenan Sofuoğlu'dan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek - İSTANBUL

Kenan Sofuoğlu'dan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek - İSTANBUL - "Evde kal Türkiye" çağrısına destek - Kenan Sofuoğlu'nun çektiği videoKenan Sofuoğlu'dan "Evde kal Türkiye" çağrısına destekİSTANBUL (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.Kenan Sofuoğlu, yayımladığı videoda, Kovid - 19 nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ülkemizde hastalık hızlıca yayılmaya başladı.
Bu hastalıktan kurtulmak için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hastalığı en az önemseyen ülkelerden biri İtalya'ydı ve bugün İtalya'daki durumu az çok hepiniz duydunuz. Bu anlamda hepimiz gerekini yapalım, evimizde kalalım." ifadelerini kullandı.Sofuoğlu, oğlunun da yer aldığı videoyu, "Evimizde kalmamız için güzel sebeplerimiz de var zaten." diyerek tamamladı.

Hastalık Koronavirüs Şampiyon İtalya Motosikletçi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı