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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kemal Özdeş: “Burada 3 puan almak çok önemliydi”

Kemal Özdeş: “Burada 3 puan almak çok önemliydi”

-Kemal Özdeş'in açıklamaları

- İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Göztepe maçının ardından çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek kalan 7 maçı final havasında oynamak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olan Kasımpaşa, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin en zor deplasmanlarından birinde oynadıklarını belirtti.
Göztepeli taraftarların kendi üzerilerinde baskı kurduğunu ifade eden Özdeş, “İlk 45 dakika takımım daha derli toplu, topu daha iyi karşılayan bir futbol oynadı. Bir pozisyon yakaladık ve bunu değerlendirdik. İkinci yarı baskı arttı, rüzgarın şiddeti de buna eklendi. Öne gidememek bizim için sıkıntı oldu. Rakip takım 10 kişi kalınca bu kez skoru koruma telaşı topu rakibimize vermememize neden oldu. Bu baskı altında doğru oynayarak kazanabilirsiniz. Bugün burada 3 puan almak çok önemliydi. Kalan 7 haftada tüm maçları final gibi oynamak lazım. İstediğimiz sonuçları alarak üst sıralarda yer almayı umuyoruz” diye konuştu.

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