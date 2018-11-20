Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu - KAYSERİ

- Etkinlikten detay - Futbolcuların konuşması - Sarı - kırmızılı takımın futbolcusu Deniz Türüç:"Buradan bir şeyin sözünü vermek istiyorum, bu sene en kısa zamanda Kayseri spor layık olduğu yere geri dönecek"KAYSERİ (AA) - Kayseri sporlu futbolcular, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.Özel bir okuldaki söyleşiye katılan sarı - kırmızılı takımın futbolcularından Deniz Türüç ve Silvestre Varela ile genç kaleci Vedat Karakuş, öğrencilerin sorularını yanıtladı.Deniz Türüç, futbola Hollanda'da başladığını ve oradan Kayseri spor'a transfer olduğunu söyledi.
Türkiye'de futbol oynamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Deniz Türüç, "Hollanda'da birçok takımın altyapısında ve profesyonel olarak üst lig takımlarında forma giydim. Her kulüpte birçok şey öğrendim. Şu anda Kayseri spor için mücadele ediyorum. Buradan bir şeyin sözünü vermek istiyorum, bu sene en kısa zamanda Kayseri spor layık olduğu yere geri dönecek." diye konuştu. Bir öğrencinin "Futboldaki idolün kim?" sorusuna Deniz, "Steven Gerrard" yanıtını verdi.Silvestre Varela da " Kayseri 'ye Portekiz'den geldim. İtalya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde üst düzey futbol oynadım. Portekiz Milli Takımı'nın da formasını giydim. Şimdi de Kayseri spor'un başarısı için ter döküyorum." şeklinde konuştu. Vedat Karakuş ise üç senedir Kayseri spor forması giydiğini ve sarı - kırmızılı takımın en iyi yerlere gelmesi için mücadele ettiklerini kaydetti. Söyleşinin ardından Kayseri sporlu futbolcular, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.Organizasyona Kayseri spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar da katıldı.