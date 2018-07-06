Kayserispor yeni transferlerini taraftara tanıttı

-- Ertuğrul Sağlam'ın konuşması

-- Antrenmandan görüntü

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- - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:- "Bu yıl bomba gibi bir Kayserispor geliyor"- "Takımın isim hakkının Kayserispor olunması isteniyorsa müracaat etsinler, biz yönetim kuruluyla görüşelim" KAYSERİ



- Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, futbolcular Bernard Mensah, Bilal Başakçıoğlu, Sakıp Aytaç ve Hasan Hüseyin Acar'ı düzenlenen imza töreni ile taraftarına tanıttı. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 'Gönül sözleşmesi' yaptıklarını söyleyerek, "İstanbul takımları bu kadar kalabalığı gördüm mü mahşer yeri diyorlar. Hiç kimseye haber vermediğimiz, duyurmadığımız halde 'kendi içerimizde bir basın toplantısı yapalım' dedik. İnşallah Ağustos ayının 4’ünde Kadir Has’ta akşam yapacağımız geçen senekinden daha muhteşem bir gecede sezonu açacağız. Öyle bir açılış yapacağız ki İstanbul’un iki yakasında da bu ses duyulacaktır. 4 yeni transferimizin imza törenini yapacağız. 2016- 2017 sezonunda 12 puan, altından kalkılması imkansız bir ortam. 10 futbolcusu kalmış, diğer futbolcuları sözleşmelerini fesih etmiş, kalan futbolcularımızın da sözleşme feshi için talepleri var ama son anda yakaladığımız bir ortam vardı. Hiç kimsenin beklemediği 'bu takım kesin küme düşer' dediği bir ortamda hesap edilmeyen bir faktör oldu. Kayseri kenetlendi, bizler göreve geldik ve taraftarımızın desteğiyle de lig de kalmayı garantiledik. İkinci senemizde o hızla, hedefi 2. yarıda yukarıya koymuştuk. 15 futbolcu transferi ve tamamını kampa yetiştirdik. İlk yarı herkesin hayret ettiği ama bana göre aslında normal olan 30 puan ile devreyi kapadık. Çok rüyalar görmemize rağmen, çok yukarıları hedeflememize rağmen ikinci yarıdaki performansımız ile alt sıralarda kaldık. Gelecek sezon bizi yukarılara taşıyacak kişi bir telefon ucundaydı; 'Yarın sabah ilk uçakla geliyorum' diyerek geldi ve ona teşekkür ediyorum. Bir kontrat yaptık, kusura bakmasın söyleyeceğim. En ufak bir tazminat yok. Gönül sözleşmesi yaptık. 'Memnun olduğun kadar çalış hocam. İstediğin zaman git hocam" diye konuştu.

Bu yıl her şeyini tamamlamış ve sezona hazır giren bir Kayserispor olacağını sözlerine ekleyen Bedir, "Yeni transferlerle, eski oyuncularımızla, eskiden performans gösteremeyen yeni oyuncularımızla ve hocamızın özellikle üzerinde durduğu genç 17-18 yaşındaki futbolcularla alt yapıya verdiğimiz önem ile bu yıl bomba gibi bir Kayserispor geliyor. Gene her şeyini tamamlamış ve sezona en hazır giren ve kampını tamamen bitirmiş olan bir Kayserispor lige girecek. Diğer takımlarda ne varsa bir türlü yaprak kımıldamıyor" dedi.

"Bana kimse AGÜ Spor ile Kayserispor'u birleştirelim diye bir talepte bulunmadı" Son günlerde AGÜ Spor basketbol takımı ile ilgili bazı haberlerin çıktığını da anımsatan Bedir konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son günlerde gazetelerde yazan, basketbol takımıyla ilgili AGÜ ile ilgili bir haberler çıkıyor. Bana kimse 'AGÜ ve Kayserispor’u birleştirelim' diye bir talepte bulunmadı. Takımın isim hakkının Kayserispor olunması isteniyorsa müracaat etsinler, biz yönetim kuruluyla görüşelim. Sizlerle istişare edelim. Kayserispor adını versinler ve devam etsinler." Sağlam: “Şampiyonluk hayal değil” Törende konuşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ise, büyük başarılar yaşayacaklarını dile getirdiği konuşmasına, "İnşallah ilerleyen dönemlerde yaşayacağımız büyük başarıların, kupaların ve şampiyonluğun da habercisi olacağına ben yürekten inanıyorum. Tekrar Kayseri şehrinde olmaktan, Kayserispor’a hizmet etmekten çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Benim de şuna ihtiyacım vardı. Türk futboluna altın harflerle yazılacak olan büyük bir başarıyı yaşayacağım bir camiaya, bir şehre, bir kulübe ihtiyacım vardı. Daha fazla çalışacağız ve başaracağız" sözleriyle devam etti. İmza törenini çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar da takip etti. Törenin ardından taraftarlar, takımın antrenmanını da izledi.

