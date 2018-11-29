Kayserispor yemekte bir araya geldi

--futbolcular ve teknik heyetten görüntüler

--Erol Bedir'in konuşması

--Ertuğrul Sağlam'ın konuşması

--diğer detaylar



- - Bedir: “Cumartesi günü gerekli çıkışı sağlayacağız”- Sağlam: “Sıkıntılı günleri cumartesi günü atlatacağız” KAYSERİ



- Kayserispor, Cumartesi günü sahasında ağırlayacakları Trabzonspor maçının öncesinde yemekte bir araya geldi. Sarı-kırmızılı takımın başkanı ve antrenörü, yaşanan sıkıntılı sürecin Trabzonspor maçından alınacak galibiyetle biteceğini söyledi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor oyuncuları ve teknik heyet yemekte bir araya geldi. Yemek öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, iyi yerlere geleceklerine inandıklarını söyleyerek, “Galip de gelsek mağlup de olsak o maç bir gün evvelde kalmış oluyor. Dolayısıyla onların hepsini orada almamız gereken derslerle birlikte unuttuk ve bugüne bakıyoruz. Kabul edelim ki son 7-8 haftadır çok ciddi şekilde eksiklerimiz vardı. Tabi tek başına buna bağlamıyoruz ama kötü sonuçların büyük sorumlusu da bu eksiklerde aradık. Geçen hafta Pazar günü hocamızla, oyuncularımızla uzun süre yapmış olduğumuz toplantıda kendimize güvendiğimizi, bu işi başarabileceğimizi, daha iyi yere gelebileceğimizi bir kere daha deklare ettik. Tekrar kenetlendik. Sezon başındaki başarılı takımımızın bu haftadan itibaren yavaş yavaş geri geleceğinin bilinciyle, sakatlarımızın da birçoğu döndü, antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah cumartesi günkü maçla birlikte takımımız gerekli çıkışı sağlayacaktır. Tüm takım, yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak buna inanıyoruz. İnşallah umduğumuz gibi olur, cumartesi günü çıkışa başlarız” ifadelerini kullandı. Ertuğrul Sağlam: Sıkıntılı günleri cumartesi günü atlatacağız” Kayserispor’un içerisinde bulunduğu durumun herkesi üzdüğünü kaydeden Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, bu durumdan Trabzonspor maçından alınacak olan galibiyet ile çıkacaklarını dile getirdi. Sağlam, “İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Özellikle taraftar ve camiamızı üzdüğümüz için bunun mahcubiyetini yaşıyoruz, oyuncularımız da yaşıyor. Sizler de şahit oldunuz ki maalesef uzun bir süre bazen 12-13 kişi bazen de 8-9 kişi antrenman yapmak zorunda kaldık. Bir takımın başına sezon boyunca gelebilecek şanssızlıkların birçoğunu bu 2 ay içerisinde yaşadık. Başkanımız da söyledi, bunları mazeret olarak ortaya koymak bize yakışmaz. Sorumluluğumuzun bilincinde insanlar olarak özellikle Alanya maçının ardından başkanımızın, yönetim kurulumuzun büyük bir uğraşı ve çabası sonucunda oyuncularımızla da konuştuk. Kayseri bizim için ayrı bir yer. Bizim hayatımızda çok önemli bir yer. Dolayısıyla maçtan sonrada kendisine durumu izah ettim. Sonrasında yaptığımız görüşmelerde benim bu oyuncu grubuna bundan sonraki dönemle alakalı güvenebileceğimiz bir kez daha ortaya çıktı. Bunu oyuncularımızla da paylaştık. Başkanımız ve yönetimimiz bu sıkıntılı süreçten kurtulmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, bizler uğraşıyoruz. Oyuncularımız da inşallah cumartesi günü sorumluluk alacaklar. Uzun bir zamandan sonra 20 kişi antrenman yaptık. Bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Onlar da bu durumun farkındalar. Cumartesi günü taraftarımızın desteği bizim için önemlidir. Onların desteğiyle burada bir deplasman atmosferi oluşturacağız. Bizler dersimize iyi çalışacağız. Oyuncularımız sorumlu insanlar gibi davranacaklar. Sorumluluk alacaklar ve olayı sahiplenecekler. Yapabileceklerinin en iyisini sahaya koyacaklar ve inşallah bu kötü süreci cumartesi günü atlatacağız. Ondan sonra da güzel günler gelecek. Ben buna inanıyorum” şeklinde konuştu.



