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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserispor'un yıldızlarından Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek - İSTANBUL

Kayserispor'un yıldızlarından Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek - İSTANBUL

- Asamoah Gyan, Ryan Mendes ve Cristian Sapunaru'nun açıklamalarıKayserispor'un yıldızlarından Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek - Sarı - kırmızılı futbolculardan Gyan, Mendes ve Sapunaru, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığını desteklediİSTANBUL (AA) - Kayserispor'un yıldız futbolcuları Asamoah Gyan, Ryan Mendes ve Cristian Sapunaru, Türkiye'nin düzenlemek için aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) harika bir ev sahipliği yapacağını söyledi.

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolculardan Gyan, aday kentlerinden İstanbul 'un bir dünya şehri olduğunu belirterek, "Türkiye, en iyi ülkelerden bir tanesi. Özellikle İstanbul dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Kenti görmek için dünyanın farklı yerlerinden gelenler var. İstanbul dışında da çok güzel şehirler var." diye konuştu.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Mendes, Türkiye'deki futbol tutkusuna dikkati çekerek, "Türkiye, imkanları ve stadyumları güzel olan bir ülke. Taraftarlar gerçekten futbola çok bağlılar. Türkiye, EURO 2024'e ev sahipliği yaparsa harika olur." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin organizasyon gücünü vurgulayan Rumen Sapunaru ise, "Yeni stadyumları, tesisleri ve tribünleri ile Türkiye, EURO 2024'ü çok kolay bir şekilde organize edebilecek, her şeye sahip bir ülke." şeklinde görüş belirtti.

Sosyal Medya Yıldız Futbolcu Samoa Forma 

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