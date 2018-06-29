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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayserispor, topbaşı yaptı - KAYSERİ

Kayserispor, topbaşı yaptı - KAYSERİ

- Kayseri spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’dan görüntü - Yeni transferler Bilal Başacıkoğlu ile Hasan Hüseyin Acar’dan görüntü - Kulüp oyuncuları ve teknik ekibin fotoğraf çektirmesi - Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile röportaj Kayseri spor, topbaşı yaptı - Sarı - kırmızılı futbol takımı, 2018 - 2019 sezonu hazırlıklarına başladı - Teknik direktör Ertuğrul Sağlam: - "Taraftarın, şehrin ve camianın bizden beklentilerine cevap vereceğiz. Onların arzuladığı ve keyifle seyredeceği bir takım oluşturup, üst düzey mücadele eden, pozitif futbol ortaya koyan, kazanmak için oynayan, yenilirken bile taraftarını, izleyenlerini mutlu eden bir takım oluşturacağız"KAYSERİ (AA) - Kayseri spor, 2018 - 2019 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Karpuzatan bölgesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki sezonun ilk antrenmanı, ısınma hareketleri ve koşu çalışmalarıyla start aldı.Futbolcuların dar alanda pas çalışmasıyla sürdürdükleri idman, minyatür sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yaklaşık 11 yıl sonra tekrar Kayseri spor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Taraftarların beklentilerinin bilincinde olduklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:"Biz beklentilerin ve sorumluluklarımızın farkındayız. Taraftarın, şehrin ve camianın bizden beklentilerine cevap vereceğiz. Onların arzuladığı ve keyifle seyredeceği bir takım oluşturup, üst düzey mücadele eden, pozitif futbol ortaya koyan, kazanmak için oynayan, yenilirken bile taraftarını, izleyenlerini mutlu eden bir takım oluşturacağız. Biz taraftarını mutlu eden, üst düzey bir takım ortaya koyarken, gerek saha içi gerekse saha dışı davranışlarımızla herkesin parmakla gösterdiği ve gıpta edilen bir takım olacağız. Kayseri spor'u sevenlerin özlediği, başarıları yaşayacağımız bir sezon geçireceğiz. Geçen sezonun üzerinde kaliteli bir kadro kurup çok güzel bir sezon geçireceğiz."Transfer çalışmaları konusuna da değinen sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü, "Gerçekleştirdiğimiz transferlerimiz var. Bunun yanında yakın zamanda daha netleşmedi ama güzel haberler alacağız. Şimdilik takımdan ayrılması muhtemel oyuncularımız da var. Oyuncularımız ayrılırsa mevkilerimizdeki planlamamızı göre transfer devam edebilir. Görüştüğümüz oyuncular mevcut." ifadelerini kullandı.Sağlam, kamp dönemini önemsediklerini vurgulayarak, eksik olan mevkilere oyuncu takviyesi yapacaklarını sözlerine ekledi.Sezonun ilk antrenmanı izleyen taraftarlar, takımlarına destek verdi.2018 - 2019 sezonu başlangıcı hazırlıkları kapsamında ayrıca kurban kesildi.

Minyatür Teknik Direktör Futbol Takımı Rektör Basın Mensupları 

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