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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 'Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor'

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 'Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor'

futbolculardan detay

Tarım Rektör 

-antrenmandan detay
-Hikmet Karaman'ın açıklamaları

- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" KAYSERİ

- Kasımpaşa maçı sonrasında ara vermeden antrenmanlara başlayan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" açıklamasını yaptı. Kayserispor, Kasımpaşa maçı sonrasında dinlenmeden Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon ve pas çalışması yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, idman sırasında yaptığı açıklamalad "İyi bir başlangıç yaptık. Futbolcularımızı kutluyorum. Esas bundan sonraki görev bizde, taraftarımızda ve yöneticilerimizde. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Ama işin daha başındayız. Bu hafta Akhisarspor maçı son derece önemli bir maç. Rakibimiz de çıkış içinde ve formda olan bir takım. Dolayısıyla bizim tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" diye konuştu.

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