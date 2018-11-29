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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayserispor moral arıyor - KAYSERİ

Kayserispor moral arıyor - KAYSERİ

- Moral yemeğinden detaylar - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in açıklaması - Kayseri spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın açıklamasıKAYSERİ - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir, " İnşallah Cumartesi günkü maçla birlikte takımımız beklenen çıkışı sağlayacaktır. Biz buna tüm camia olarak inanıyoruz." dedi.
Erol Bedir ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sarı - kırmızılı yönetici, teknik heyet ve futbolcuların katılımı ile bir restaurantta gerçekleştirilen moral yemeğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Allah Rektör 

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