Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - KAYSERİ

Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - KAYSERİ

- Antrenmandan detay görüntüler Kayseri spor'da Trabzonspor maçı hazırlıklarıKAYSERİ (AA) - Kayseri spor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı - kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.Antrenmana, sakatlıkları düzelen Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin Acar ile iki hafta önce kadro dışı bırakılan ve yönetim tarafından affedilen Jean Armel Kana Bıyık da katıldı.
Kayseri spor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Rektör Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı