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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserispor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları - KAYSERİ

Kayserispor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları - KAYSERİ

- Kayseri spor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları - Antrenmandan detayKAYSERİ (AA) - Kayseri spor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı - kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.Antrenmanda, Kasımpaşa karşısında forma giyen oyuncular ile yedek futbolcular ayrı çalıştı. Kayseri spor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Forma Rektör Trol 

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