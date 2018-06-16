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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - KIRKLARELİ

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - KIRKLARELİ

- Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - Sağanak yağış - Müsabakalardan detaylarKavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - Güreşlerde İsmail Balaban, başpehlivan olduKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'de yapılan Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, başpehlivan oldu.Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belde Belediyesi tarafından bu yıl 93'üncüsü düzenlenen organizasyon, 230 güreşçinin katılımıyla Büyükmandıra Stadı'nda gerçekleştirildi.
Yarı final müsabakalarında başlayan sağanak, vatandaşları olumsuz yönde etkilerken, başpehlivanlar yağışa aldırış etmeden mücadelelerini sürdürdü.Turnuvanın finalinde Hüseyin Gümüşalan'ı yenen İsmail Balaban, başpehlivanlığı kazandı.Müsabakanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Balaban, başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Balaban, bundan sonraki hedefinin Kırkpınar olduğunu vurguladı.Organizasyon, dereceye giren güreşçilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Başpehlivan Güreş Pehlivanlı 

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