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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu Belediyespor, Macaristan’a hareket etti

Kastamonu Belediyespor, Macaristan’a hareket etti

Antrenmanın çekilmesi

Dera Yükselen Irak Çeyrek Final 

-Kaleye şut çalışması
-Röportaj yapılması
-Detaylar

- KASTAMONU

- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile karşılaşacak olan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak Macaristan’a hareket etti. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 7 Mart Cumartesi günü Macaristan’da Siofok ile ikinci maçına çıkacak. EHF Kupası çeyrek final rövanş maçı için hazıklıklarını tamamlayan Kastamonu Belediyespor, son antrenmanının da yaparak maç saatini beklemeye başladı.
İlk maçı sahasında 29-38’lik skorla sürpriz bir şekilde farklı kaybeden Kastamonu Belediyespor, bu skorla tur şansını zora bırakmıştı. Son idmanlarını yaparak hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, “Bugün itibari ile son idmanımızı gerçekleştiriyoruz. İstemediğimiz bir farkla biten maçın sonucunda ikinci devresine çıkacağımız bir maç var. Çok zor bir maça çıkacağız, çok zor bir olayı gerçekleştirmeye çalışacağız ama hep söylüyoruz hayal satmak istemiyoruz. Öncelikli hedefimiz galip gelmek ancak yaşam içerisinde tüm olasılıklar mevcut bu olasılıklar içerisine tur atlamada gelirse bizim için muhteşem olur, galip gelirsek çok büyük bir olay olur. Biz bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yaptık. Sadece şanssız bir olayımız var maç esnasında Andrea’nın sol el bileğinde sıkıntı vardı maç esnasında çatlak olabileceğini düşünüyorduk ancak maçı bu şekilde yan hakemlik yaparak bitirdi. Daha sonrasında sakatlığın boyutunun kırık olduğunu öğrendik yani Andrea’dan yararlanamayacağız bu da iyi bir pilotumuzun maçta olmayacağını belirtiyor. Ama diğer arkadaşlarımızın yerini aratmayacağını düşünüyorum herkes mücadelesini son ana kadar devam ettirirse oradan güzel bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Kısmetse sabah saat 04.00’da gideceğiz” dedi.

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