Kastamonu Belediyespor'da yarı final hazırlıkları başladı - KASTAMONU
- Antrenmandan detaylar - Antrenör Hakan Günal'ın konuşması Kastamonu Belediyespor'da yarı final maçı hazırlıkları - EHF Kupası'nda yarı finale yükselen Kastamonu Belediyespor, hafta sonu evinde karşılaşacağı Craiova maçı hazırlıklarına start verdiKASTAMONU (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yarı finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, Romanya ekibi Craiova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Nisan Cumartesi günü kendi evlerinde Romanya temsilcisi Craiova ile oynayacakları yarı final ilk maçının hazırlıklarına start verdiklerini söyledi.
Ligde beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Günal, "Hafta sonu oynadığımız Yenimahalle maçında beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Sürpriz mağlubiyetten sonra moraller biraz bozuktu. Dün yaptığımız toplantının ardından takımda moraller düzeldi." dedi. Hafta sonu oynanacak maça odaklandıklarını anlatan Günal, şöyle devam etti:"Arkadaşlarımızın tek düşüncesi hafta sonu oynanacak karşılaşma. Buradaki maçı iyi bir skorla kazanıp avantajlı bir şekilde Romanya'ya gitmek istiyoruz. Kendi evimizde en az 7 farkla maçı almak istiyoruz çünkü Romanya'nın hentbol hakemleri üzerindeki kulisi fazla. Bu durumu kırmamız için burada güzel bir sonuç almamız lazım."