Kastamonu Belediyespor, çeyrek final için Macaristan’a gitti

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-Antrenmanın çekilmesi

-Oyuncuların şut çalışması

-Oyuncuların maç yapması

-Oyuncuların ısınması

-Röportaj yapılması

-Detaylar



- - Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal:- “Hem Kastamonu’yu hem de Türkiye’yi mutlu edecek bir sonuç ile döneceğiz” KASTAMONU



- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Schaeffler maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Macarasitan’a hareket etti. Yolculuk öncesi açıklama yapan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.



Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası mücadele eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, A Grubu’ndaki 5’nci maçında yarın Macaristan temsilcisi DVSC Schaeffler’e konuk olacak. İlk maçı 31-30 kaybeden Kastamonu Belediyespor, maçı 2 farkla kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek. DVSC Schaeffler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını ise tamamlayan Kastamonu temsilcisinin son gerçekleştirilen antrenmanda ise sporcuların hırslı ve istekli olması teknik heyeti sevindirdi. Grupta 4 puanla 2. sırada bulunan Kastamonu Belediyespor, Schaeffler maçı için Macaristan’a hareket etti. EHF Cup, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Kastamonu temsilcisi, rakibini 2 farklı yenmesi durumunda ya da 31-30’un üzerinde olacak tek farklı galibiyetlerde EHF Kupası’nda çeyrek finale yükselecek. “Hem Kastamonu’yu hem de Türkiye’yi mutlu edecek bir sonuç ile döneceğiz” Antrenman sonrasında değerlendirmede bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, “Debrecen ile oynayacağımız final maşı için son hazırlıklarımızı bugün tamamlamış bulunuyoruz. Onlarla yapacağımız maç hem bizim için hem de Debrecen için final niteliğinde olacak. Orada alacağımız 2 farklı galibiyet bizi çeyrek finale taşıyacak. Takımda sakatlığı olan arkadaşımız kalmadı. Herkes tam kadro idmana katıldı.

Maça tam anlamıyla hazır çıkacağız. Oradan da hem Kastamonu’yu hem de Türkiye’yi mutlu edecek bir sonuç ile döneceğiz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bundan sonra söz tamamen sporcularda olacak. Artık onların performansı belirleyici olacak. Biz bütün çalışmalarımızı ve uyarıları yaptık. Bundan sonra zaferi beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Ama oynadığımız 2 Banik Most maçını kazanınca sporcularımızdaki direnci arttırdı. Biz bu dirençle gideceğiz. Rakibimiz ise son 2 maçını kaybetti. Onlar da o şekilde gelecekler. Onları avantajı kendi sahalarında ve kendi seyircileri önünde olması. Fakat ben sporcularımızın bundan etkileneceğini düşünmüyorum. Hepsi de sadece maça odaklanmayı bilecek tecrübede. O tecrübelerini de sahaya yansıtacaklar” diye konuştu.

“Debrecen’i yenip mutlu bir şekilde Türkiye’ye döneceğiz” Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise şöyle konuştu: “Debrecen’e evimizde oynadığımız ilk maçta maalesef 1 sayı ile yenildik. Fakat bu durum evlerinde onları yenemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bizim için çok önemli bir maç. Guruptan çıkabilme maçımız. Maçı 2 sayı ile aldığımız takdirde guruptan çıkıp çeyrek finale yükseleceğiz. Gidip orada Debrecen’i yenip mutlu bir şekilde Türkiye’ye döneceğiz. Guruptan çıkacağımıza inanıyorum”



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