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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kasapoğlu: 'Pek çok branşta hizmet verecek tesisi Bursamızın hizmetine sunacağız' - ANKARA Haberi

Kasapoğlu: 'Pek çok branşta hizmet verecek tesisi Bursamızın hizmetine sunacağız' - ANKARA Haberi

Kasapoğlu: "Pek çok branşta hizmet verecek tesisi Bursamızın hizmetine sunacağız" - ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bursa milletvekilleri ile Bursa valisi ve belediye başkanlarını kabulü - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşması - Protokol imza töreni ardından toplu fotoğraf çekilmesiANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'dan, milletvekilleri, Vali Yakup Canbolat ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başkanlarını makamında kabul etti.Kasapoğlu: "(Naim Süleymanoğlu tesisleri) efsane sporcumuzun ismini taşıyan bu tesisin yarın ülkemizi yine gururla temsil edecek pek çok sporcuyu da çıkaracağına, yetiştireceğine inanıyorum"Kasapoğlu: "Bugün imalayacağımız protokollerle Bursamıza çok önemli tesisleri hem gençlik yatırımları hem de sportif anlamda tesisler olmak üzere havuzundan salonuna kadar, gençlik merkezlerine kadar pek çok branşta hizmet verecek tesisi Bursamızın hizmetine sunacağız"Kasapoğlu: "Hazırlık sürecini hızlı tamamladık. Ben inşa sürecini de çok hızlı çok güzel bir şekilde tamamlayacağımıza da inanıyorum"

İmza Töreni Bolat 

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