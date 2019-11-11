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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kasapoğlu, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programına katıldı - ANKARA

Kasapoğlu, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programına katıldı - ANKARA

Kasapoğlu, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programına katıldı - ANKARA - Fidan dikim alanından görüntüler - Fidanlardan görüntü - Çocukların fidan dikmesi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun dikilen fidana can suyu vermesi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendi adına fidan dikmesinden görüntüGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programına sporcular ve gönüllü gençlerle birlikte katıldı.
Ülke çapında 2023 farklı lokasyonda aynı anda gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı da destek oldu. Bakanlığa bağlı olan Gençlik Merkezleri, yurt bahçeleri ve spor tesislerine 2 milyon 19 fidan dikildi.

Lyon Efes 

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