Kardemir Karabükspor, Karaman yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi - KARABÜK
- Kardemir Karabük spor'da Demir Grup Sivasspor mesaisi - Antrenmandan detaylar - Yeni teknik direktör Ünal Karaman'ın antrenmanı izleyen taraftarlarla sohbetiKardemir Karabük spor'da Demir Grup Sivasspor mesaisi - Kırmızı - mavili ekip, yeni teknik direktörü Karaman yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiKARABÜK (AA) - Kardemir Karabük spor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 30 Mart Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı - mavili ekip, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. İdman öncesi futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Karaman, çalışmayı takip eden taraftarlarla da bir süre sohbet etti.Çamlık Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından teknik çalışmalar yaptı. İki saat süren idman, yarı sahada yapılan maçla sona erdi.Kardemir Karabük spor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.