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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kardemir Karabükspor, Fikret Yılmaz'a emanet - KARABÜK

Kardemir Karabükspor, Fikret Yılmaz'a emanet - KARABÜK

- İmza töreni detayı - Fikret Yılmaz'ın açıklaması - Mehmet Aytek'in açıklaması - Süha Sidal'ın açıklamasıKardemir Karabük spor, Fikret Yılmaz'a emanet - Kırmızı - mavili kulüp, teknik direktör Fikret Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladıKARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor'da teknik direktörlüğe Fikret Yılmaz getirildi.
Yenişehir Mahallesi'ndeki kulüp binasında düzenlenen ve başkan Mehmet Aytekin ile sportif direktör Süha Sidal'ın da katıldığı törende, Yılmaz ile bir yıllık sözleşme imzalandı.Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın babası olan Fikret Yılmaz yaptığı konuşmada, Kardemir Karabük spor'un zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kardemir Karabük spor'un zor günlerden geçtiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte taşın altına elimizi koyarak, beraberlik içinde takımı layık olduğu yere çıkartacağız." dedi.
Başkan Aytekin de kulübün gelirlerini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. - Sidal: "Fesheden futbolcu haksız fesih yapmıştır"Süha Sidal da transfer yasağını kaldırmak için çalıştıklarını anlatarak, bu konuda herkesten destek beklediklerini dile getirdi.Sözleşmesi devam eden bazı oyuncuların sosyal medya hesaplarından kulüpten ayrıldıklarını duyurduklarını anlatan Sidal, "Tek taraflı fesheden futbolcular kendileri sorumludur. Kulüp olarak biz haklıyız. Fesihte bulunan futbolcu, sorumluluk ve problemlerine kendisi katlanacak. Biz bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Fesheden futbolcu haksız fesih yapmıştır. Sonuçta kulübümüze gelmek zorundadır. Bu futbolcularla mukavele yapan başka kulüpler de sonuçlarına katlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Medya Milli Futbolcu Beraberlik Teknik Direktör Rektör 

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