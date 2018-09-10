Kardemir Karabükspor'da yeniden Levent Açıkgöz dönemi - KARABÜK
- Başkan Sedat Namal açıklaması - Teknik Direktör Levent Açıkgöz açıklaması - İmza detaylarıKardemir Karabük spor'da yeniden Levent Açıkgöz dönemi - Kırmızı - mavili ekip, daha önce kulüpte iki defa teknik direktörlük görevini üstlenen Levent Açıkgöz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıKARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor'da Fikret Yılmaz'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Levent Açıkgöz getirildi. Kulübün Yenişehir'deki tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Sedat Namal, Levent Açıkgöz ile yardımcıları Nejat Özyıldırım, Tarkan Yarar ve Ufuk Karakoç katıldı. Açıkgöz'le sezon sonuna kadar anlaştıklarını dile getiren Namal, kulübün zor bir süreçten geçtiğini, yönetim olarak kongre kararı aldıklarını söyledi.
Yeni yönetim gelene kadar takımın başında kalacaklarını ve çalışmalar yaptıklarını belirten Namal, "Bir hocamızın olması lazım. Levent hocam ve ekibi bizi kırmadı. 'Biz Karabük 'ün çocuğuyuz. Karabük spor'dan ekmek kazandık. Her zaman kulübümüz hangi görevi verirse biz başında oluruz.' dediler. Karabük spor'un iyi olması için, hiçbir beklentileri olmadan buraya geldiler. Allah razı olsun kendilerinden." diye konuştu. - Açıkgöz: "Her zaman destek vermeye devam edeceğiz"Levent Açıkgöz, her zaman kulüp dara düştüğünde kendisine verilen görevleri üstlendiğini kaydetti. Karabük 'ün yuvası olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Altyapı teknik hocalığından A takımdaki görevime kadar burası her zaman bize kucak açmıştır. Başkanımız, kulübümüzün durumunu özetledi. Sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte bize ne görev düşüyorsa her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Kardemir Karabük spor'da uzun yıllar futbol oynayan ve altyapıda antrenörlük yapan Açıkgöz, daha önce iki defa teknik direktörlük yaptığı kulüpte, son olarak genel menajerlik görevini üstlenmişti.