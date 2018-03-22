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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karafırtınalar: 'Milli takım arasında hazırlık maçı oynama taraftarı değilim' - BOLU

Karafırtınalar: 'Milli takım arasında hazırlık maçı oynama taraftarı değilim' - BOLU

Karafırtınalar: "Milli takım arasında hazırlık maçı oynama taraftarı değilim" - BOLU - Antrenmandan detaylar - Sait Karafırtınalar'ın açıklaması"Milli takım arasında hazırlık maçı oynama taraftarı değilim" - Bolu spor Teknik Direktörü Karafırtınalar:"Fenerbahçe karşılaşması, önceden planlanmış bir müsabaka. O yüzden oynanmasında bir sakınca görmedik" - "Samsunspor karşısında önce 2 puan kaybettik sonra 1 puan kazandık. Deplasmanda ve düşme hattında olan bir takımdan bu 1 puan alındıysa çok değerlidir"BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolu spor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, milli takım arasında hazırlık maçı oynamaya sıcak bakmadığını belirterek, "Fenerbahçe karşılaşması, önceden planlanmış bir müsabaka. O yüzden oynanmasında bir sakınca görmedik." dedi.

Milli Takım Teknik Direktör Rektör Hazırlık Maçı 

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