Karafırtınalar: 'Milli takım arasında hazırlık maçı oynama taraftarı değilim' - BOLU
Karafırtınalar: "Milli takım arasında hazırlık maçı oynama taraftarı değilim" - BOLU - Antrenmandan detaylar - Sait Karafırtınalar'ın açıklaması"Milli takım arasında hazırlık maçı oynama taraftarı değilim" - Bolu spor Teknik Direktörü Karafırtınalar:"Fenerbahçe karşılaşması, önceden planlanmış bir müsabaka. O yüzden oynanmasında bir sakınca görmedik" - "Samsunspor karşısında önce 2 puan kaybettik sonra 1 puan kazandık. Deplasmanda ve düşme hattında olan bir takımdan bu 1 puan alındıysa çok değerlidir"BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolu spor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, milli takım arasında hazırlık maçı oynamaya sıcak bakmadığını belirterek, "Fenerbahçe karşılaşması, önceden planlanmış bir müsabaka. O yüzden oynanmasında bir sakınca görmedik." dedi.