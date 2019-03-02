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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kanoda olimpik ve genç milli takım seçme yarışları Köyceğiz'de başladı

Kanoda olimpik ve genç milli takım seçme yarışları Köyceğiz'de başladı

kano yarış görüntü

Yarış Milli Takım Takvim Uluslararası Forma 

-kano federasyonu başkanı alper cavit kabakçı ile röp.

- MUĞLA

- Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen "Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları" başladı Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde 200, 500 ve bin metre mesafeli parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, büyükler ve gençler kategorilerinde yapılıyor. Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yaptığı açıklamada, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğunu vurguladı. Sezonun 6 ayını Köyceğiz’de geçirdiklerini aktaran Kabakçı, “Köyceğiz’de güzel bir havada Milli takım seçme test yarışlarını yapıyoruz. Bize burada desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sezonun 6 ayını Köyceğiz’de geçiriyoruz. Milli takım seçime yarışları, bahar kupası ve Milli takım kamp faaliyetlerini yapıyoruz. Geçen ay akarsu slalom faaliyetini yaptık. Köyceğiz’de olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
Seçmelere, 12 ilden 17 kulüp ve 86 sporcunun katıldığını belirten Kabakçı; “Olimpik sporcu havuzumuz var. Alt yapıdaki genç, gelişme gösteren sporcularımızı performans durumlarına göre uluslararası yarışmalarda değerlendireceğiz. Kendi içimizde Milli takım havuzu oluşturacağız” dedi.
“Uluslararası organizasyona ev sahipliği” 16-17 Mart’ta Antalya’da yapılacak Uluslararası Gloria Cup 2019 yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını aktaran Federasyon Başkanı Kabakçı, şunları kaydetti; “Yarışlara 12 farklı ülkeden 100’e yakın sporcu katılacak. Uluslararası Kano Federasyonun takvimine girmiş önemli bir organizasyon. İnşallah sporcularımız orada da madalya almaya hak kazanacak.” Kabakçı, 12-14’Nisan’da Köyceğiz Belediye Bahar Kupası’nı gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. Milli takım seçme yarışları yarın sona erecek.
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