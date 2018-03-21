Kanoda ilk uluslararası organizasyon heyecanı - ANTALYA
- Sporcuların hazırlığı - Sporcuların derede kanoyla ilerlemesi ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Türkiye'de ilk kez uluslararası kano organizasyonunun düzenleneceği Antalya 'da, hazırlıklar tamamlandı.Uluslararası Kano Federasyonunun (ICF) 2018 müsabaka programında yer alan ve Türkiye'de ilk kez 22 Mart Perşembe günü organize edilecek Gloria Cup 5 Bin Metre Durgunsu Yarışmaları öncesi sporcular, Acısu Deresi'nde antrenman yaptı.Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Otel'de gerçekleştirilecek yarışmalarda, 13 ülkeden 155 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.Türkiye Kano Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Ahmet Çınar, yaptığı açıklamada, organizasyonda Türkiye'nin 15 sporcuyla temsil edileceğini söyledi.
ICF'nin Türkiye'de düzenleyeceği ilk uluslararası yarışma özelliği taşıyan söz konusu para ödüllü organizasyonla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Çınar, şöyle konuştu:"Perşembe günü saat 09.00'da ciddi sayıda bir sporcu aynı anda start alacak. Bu organizasyonun özelliği, kano branşında böylesi bir uluslararası yarışmanın Türkiye'de ilk kez yapılacak olması. Bu etkinliğin Antalya 'da düzenlenecek olmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Yarışmalar, Gloria Golf Otel'in içinden izlenebilecek. Çekişmeli geçecek yarışmalar, Acısu - 2 Deresi'ndeki iki köprü arasında olacak."Çınar, organizasyonun aynı gün ödül töreniyle sona ereceğini aktardı. - Kanoya ve Antalya 'ya olan ilgiÖte yandan, eğlenceli sporlarından biri olan kanoya ilginin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:"Dümeni olmayan kanoya, kürekle yön verilir. Ülkemizde kano, 4 ayrı kategoride (durgunsu, akarsu, deniz, dragon boat) yapılıyor. Kayıkla ilgili sporların en eskisi olan kanonun geçmişi, tarih öncesi çağlara kadar iniyor. İlk çağlarda, ağaç kütüklerinin oyulması ile elde edilen tekneler, daha sonra Kızılderililer tarafından kayın kabuklarından yapılmaya başlanmış. Kızılderililerin hızlı ve çalkantılı sularda kullanmış oldukları bu tekneler, zaman içinde gelişerek kano sporunun aracı olmuş."Ahmet Çınar, Antalya 'nın zengin su kaynaklarının kano sporu için büyük avantaj sağladığına dikkati çekti.En büyük turizm destinasyonlarından biri konumundaki kentin, su sporlarında da cazibe merkezi olduğunun altını çizen Çınar, Antalya 'nın bu turizm dalında daha ileri seviyelere çıkmasını diledi.