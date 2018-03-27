Kalpar: “Kolay denilen maçlar hep zor olmuştur”

-Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın açıklamaları

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- Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynayacakları Manisaspor maçında arzu ve isteklerinin üst düzeyde olması gerektiğine vurgu yaparak, kolay denilen maçların hep zor olduğunu söyledi.



Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Manisaspor ile karşılaşacak olan T.Y. Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından yeniden başladı.

Elazığspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Orhan Şam ile Alpaslan Öztürk ve İzlanda Milli Takımı’nda bulunan Elmar Bjarnason katılmadı. Antenman öncesi Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar açıklamalarda bulundu. Kalan maçların kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Kalpar, “En önemlisi de yapacağımız ilk maçtır. Kolay gibi görünüyor kamuoyunda ama kolay denilen her şey çok zordur bizim işte. Kolay denilen maçlar hep zor olmuştur. Arzu ve isteğimiz üst düzeyde olmazsa hüsranla karşılaşabiliriz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve oyuncularımızı uyarıyoruz. Manisaspor maçını inşallah kazanacağız. Tabii ki kazanmanın gereklerini sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu maçı kazandıktan sonra artık Bolu maçını düşüneceğiz. Bolu maçına daha motive olarak çıkmamız lazım. İnşallah gerçekleştiririz diye düşünüyorum” dedi.

“Ekonomik nedenle sıkıntılar yaşanıyor” Morallerin çok iyi olmadığına da dikkat çeken deneyimli teknik adam, “İyi denebilecek bir ortam bulamıyoruz. Bu da bizim elimizde olan bir şey değil. Nedeni de ekonomik. Ekonomik nedenle sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıları atlatmak için başkana ve yönetim kuruluna iş düşüyor. Onlar da inşallah görevini en iyi şekilde yaparlar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sakat futbolcuları durumu hakkında da bilgi veren Kalpar, Orhan Şam’dan bu sene faydalanamayacaklarını ifade ederek, Alpaslan Öztürk’ün Manisaspor karşısında oynamasının zor olduğu dile getirdi.

