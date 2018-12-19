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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraşspor - A. Alanyaspor maçının ardından

Kahramanmaraşspor - A. Alanyaspor maçının ardından

Kahramanmaraşspor teknik direktörü Hayati Soydaş'ın açıklamaları

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-Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları

- - Yalçın: “Kahramanmaraşspor’u tebrik ediyorum”- Soydaş: “Galibiyet turu getirmedi ancak oyuncuların motivasyonu beni mutlu etti” KAHRAMANMARAŞ

- Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 etmesine rağmen ilk maçı 7-2 kazanan Akdeniz ekibi tur atlayan ekip oldu. Maçın ardından iki teknik adam açıklamada bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kahramanmaraşspor’u tebrik etti. Yalçın, “Bana göre, iki taraf da iyi mücadele etti. Hava şartları çok futbol oynamaya müsait değildi. İki tarafın da sporcuları iyi mücadele etti. Kahramanmaraşspor’u tebrik ediyorum. İlk maçın skoru bu maçı temposunu düşürdü. Bu da çok normal, ilk maçta çok farklı bir skor vardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Az oynayan oyunculara şans vermeye çalıştık, onlar da iyi mücadele ettiler. Ziraat Türkiye Kupası bizim için önemli, kupada devam etmek istiyoruz. Hafta sonu çok önemli bir maç oynayacağız. Bundan sonraki konsantrasyonumuzu tamamen cumartesi günü oynayacağımız Başakşehir maçına vermek istiyoruz. Başakşehir maçında çok iyi bir skor almak istiyoruz” diye konuştu.
Kahramanmaraş cephesi Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş ise şunları söyledi: “Böyle ağır bir sahada güzel ve zevkli bir maç izledik. Bu maçta önemli bir galibiyet aldık. Turu getirmedi bize ama en azından 1-0 öne geçtikten sonra beraberlik ve arkasından rehavete kapılmamak ve kazanma isteği oyuncuların motivasyonu beni mutlu etti” diye konuştu.

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