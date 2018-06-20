Kahramanmaraş'a yeni stadyum yapılacak

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü düzenlendiği toplantıdan görüntüler - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - " Kahramanmaraş 'a bu zamana kadar yaklaşık 100 milyon lira yeni stadyumla birlikte 200 milyon lira spor yatırımı yapmış olacağız"KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 100 milyon liralık yeni stat projesi, 100 milyon liralık da önceki yapılanlarla Kahramanmaraş 'a 200 milyon liralık spor yatırımları yapmış olacaklarını söyledi.
Ünal, bir otelde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile düzenlediği toplantıda, Kahramanmaraş 'a yapılan spor yatırımlarını anlattı.Bir şeyi gerçekleştirebilmek için önce o şeyi planlayıp fizibilitesini yaptıklarını belirten Ünal, "Doldur boşalt atış serbest" ya da "Ben bugün sözü verip oyu alayım, yarın Allah kerim" demeyeceklerini, çünkü yarın bu milletle yüz yüze bakacaklarını söyledi.
16 yıldan beri verdikleri sözlerine yerine getirdikleri için milletin gözünün içine bakarak konuştuklarını vurgulayan Ünal, şehir için planladıkları yeni Kahramanmaraş Stadyumu projelerinin olduğunu ifade etti. Yapılan bir stadyuma 7 milyon ile 10 milyon lira arası yıllık devletin ödenek göndermek zorunda kaldığına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:"Devlet bir yere 100 - 130 milyona stadyum yapıyor sonra da her yıl oraya 5 milyon ila 10 milyon arası ödenek ayırmak zorunda kalıyor. Çünkü o şehrin kulübünün ya da spor kulübünün stadın giderini karşılayabilecek gücü yok. Aynı sorunu Kahramanmaraş 'ta yaşamamak için şehrimize yapacağımız stadyumu içerisinde alışveriş merkezinin olduğu insanların yaşam alanı ve yaşayan bir merkez olmasını sağlayalım istedik. Sadece futbol oynanmasın, orada diğer spor faaliyetleri de gerçekleştirilsin dolayısıyla stadyum kendi giderini karşılayacak çok fonksiyonlu bir yer planlayalım. İnşallah bu stadyumu programa alacağız. Kahramanmaraş 'a bu zamana kadar yaklaşık 100 milyon lira yeni stadyumla birlikte 200 milyon lira spor yatırımı yapmış olacağız."Ünal, 2 ay sonra maçların başlayacak olması nedeniyle Spor Genel Müdürlüğünün hemen başlatacağı bir çalışma bulunduğunu belirtti. Devletin güçlü olması ve toplumun talepler ile ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine değinen Ünal, "Devletimizin güçlü olması, siyasetin güçlü olmasına bağlıdır. Siyasetin güçlü olması, siyasetin yerli ve milli olmasına bağlıdır. Yani millet için siyaset yapmasına bağlıdır." dedi. Konuşmasının ardından Kahramanmaraş 'a yapılacak stadın görsellerin basın mensuplarına tanıtan Ünal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce amatör spor kulüplerine 181 bin liralık hediye çekini Spor Genel Müdürü Baykan ile Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ergün Önal'a teslim etti.