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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
İzmit'te 10 bin öğrenciye basketbol topu - KOCAELİ

İzmit'te 10 bin öğrenciye basketbol topu - KOCAELİ

- TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması - Top dağıtımından detay görüntü - Türkoğlu'nun öğrenciler için basketbol topu imzalaması - Türkoğlu'nun öğrencileri selamlamasıİzmit'te 10 bin öğrenciye basketbol topu - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun katılımıyla ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 bin çocuğa basketbol topu hediye edildiKOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi tarafından ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 bin çocuğa Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun katıldığı törenle basketbol topu dağıtıldı.İzmit Belediyesi tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 3. Basketbol Topu Dağıtım Töreni'ninde konuşan Türkoğlu, basketbolun yayılmasına olan katkılarından dolayı Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a teşekkür etti.Türkoğlu, bugün üçüncüsünü düzenledikleri törenin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, bunun diğer belediyelere de örnek olacak bir organizasyon olduğunu söyledi.

Hedeflerinin basketbol sahalarını Türkiye'nin her yerine yaymak olduğunu dile getiren Hidayet Türkoğlu, İzmit Belediyesi ile imzaladıkları protokolle bunun ilk adımını attıklarını ifade etti.
Başkan Doğan da belediye olarak Türkiye'de model olacak projelere imza attıklarını anlatarak, basketbol topu dağıtımı ve basketbol potası yapımı projelerinin de örnek projeler olduğunu aktardı.Hidayet Türkoğlu'nun Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden sporculardan biri olduğunu vurgulayan Doğan, "Biz istiyoruz ki daha çok 'Hidolar yetişsin, ülkemizin gücüne güç katsın, bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandırsın. Bütün çabamız çocuklarımızı arzu ettikleri branşta sporla buluşturmak." diye konuştu.
Doğan, bugüne kadar dağıttıkları basketbol topu sayısının 30 bine ulaştığı bilgisini vererek, İzmit Belediyesi olarak TBF önderliğinde ilçedeki okulların basketbol donanımlarını sağlamak üzere başlattıkları projeyi en kısa zamanda tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Doğan ve Türkoğlu ile diğer protokol üyeleri salondaki çocuklara basketbol topu dağıttı.
Türkoğlu, öğrenciler için basketbol topu imzaladı.

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