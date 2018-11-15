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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsveç Milli Takımı, Konya’ya geldi

İsveç Milli Takımı, Konya’ya geldi

İsveç kafilesini taşıyan uçağın gelişi

Dera İsveç 

-Kafilenin otobüse binişi
-Kafilenin havalimanından çıkması
-İsveç basınından görüntü
-Genel ve detay

- KONYA

- UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta A Milli Takım'la karşılaşacak olan . UEFA Uluslar Ligi maçında cumartesi günü Konya’da Büyükşehir Belediye Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak olan İsveç kafilesi özel uçakla Konya Havaalanı'na geldi. Futbolcuların ve federasyon yetkililerinin yanı sıra karşılaşmayı takip edecek İsveç basını da uçaktan indi. Ardından kafile, otobüsle konaklayacakları otele doğru yola çıkarak havaalanından ayrıldı.
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