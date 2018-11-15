İsveç Milli Takımı, Konya’ya geldi

-Kafilenin otobüse binişi

-Kafilenin havalimanından çıkması

-İsveç basınından görüntü

-Genel ve detay



- KONYA



- UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta A Milli Takım'la karşılaşacak olan . UEFA Uluslar Ligi maçında cumartesi günü Konya’da Büyükşehir Belediye Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak olan İsveç kafilesi özel uçakla Konya Havaalanı'na geldi. Futbolcuların ve federasyon yetkililerinin yanı sıra karşılaşmayı takip edecek İsveç basını da uçaktan indi. Ardından kafile, otobüsle konaklayacakları otele doğru yola çıkarak havaalanından ayrıldı.

