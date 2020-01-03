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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu

İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu

Penaltı atışları

Saygı Duruşu Kışla 

-Hakemin maçı durdurması
-Saygı duruşunda bulunulması
-Detaylar

- AMASYA

- Amasya'da oynanan liseler arası futbol karşılaşmasında penaltı atışları yapılırken yakın bölgedeki okuldan İstiklal Marşı okunmaya başlayınca karşılaşmanın hakemi Ömer Karakaya penaltı atışlarını durdurup, futbolcularla birlikte saygı duruşuna geçti. Maçın hakemi Ömer Karakaya'nın bu hareketi sahada biran şaşkınlığa neden olsa da daha sonra sahadaki futbolcular, idareciler ve karşılaşmayı izleyen taraftarlar saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı bittikten sonra maçın hakemi Ömer Karakaya sahadaki futbolcular tarafından dakikalarca alkışlandı.
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