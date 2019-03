İstanbul'da sıcak havada kar festivali...Adrenalin tutkunları ve snowboard’un ustaları kar festivalinde buluştu

-Röportajlar



- Akasya Kar Festivali, adrenalin tutkunlarının katılımıyla İstanbul'da sıcak havada gerçekleşti. Türkiye’nin önemli snowboard sporcuları 90 ton karla kurulan platformdan atlayarak hünerlerini sergiledi. Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış ve sevilen markalarını ziyaretçileriyle buluşturan Akasya, 5'inci yaşını heyecanlı sürprizlerle kutladı. Akasya Kar Festivali’nde Türkiye’nin önde gelen snowboard sporcuları 90 ton karla doldurulan platformda hünerlerini sergiledi. İstanbul'da sıcak hava gerçekleştirilen festival, vatandaşlara keyifli günler yaşattı. Etkinlik alanında bulunan serbest düşüş kulesi, katılan ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı. Sporcuların atlayışlarını ise alanlarında en başarılı isimler arasında gösterilen Mehmet Güney, Baran Tansel, Savaş Kop ve Cenk Kulioğlu değerlendirdi. Ayrıca festival kapsamında Can Bonomo da sahne alarak sevilen şarkılarını seyircisiyle hep bir ağızdan söyledi.



"Festival için 90 ton kar geldi" Festival hakkında bilgi veren Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Snowboard için bir kulemiz var; burada kazananlar önümüzdeki haftalarda Kartalkaya'da tekrar yarışacaklar. Etkinlik keyifli geçiyor, katılım çok iyi ve atlaması çok zevkli. Sadece yarışmacılar değil, isteyen misafirlerimiz ringoya binip atlayabiliyor ya da yüksek atlama kulemizden serbest düşüş yapabiliyor. Hava çok güzel, beklediğimden daha da sıcak bir hava var. Kar erir mi? diye korkuyordum. 90 ton kar geldi. Karı, soğuk hava deposu olan tırlarda tutuyoruz. Böyle bir hava kar etkinliği yapmak çok değişik bir şey ve keyifli. Dün akşam Can Bonomo sahne aldı, konser ücretsizdi ve güzel bir katılım oldu. Snowboard yarışmaları arkasından konser olması nedeniyle hepimiz güzel bir gün geçirdik. Güneşli havalarda kar etkinliği yapmak bizi mutlu etti" dedi.

Sportstouch Ajans Başkanı Ersin Kecin de şöyle konuştu: "Bu organizasyon dağlarda hayata geçiyor ama ilk kez şehirde gerçekleşti. Profesyonel snowboard sporcuları, board alanından mindere atlayış sağladılar. 12,5 metre yüksekliğindeki rampadan yaklaşık 120 metrekare büyüklüğünde bir hava yastığına düşüyorlar. Aynı zamanda ziyaretçilerimiz de özel çalışmalar kurguladık. Ringo olarak isimlendirdiğimiz tüketici etkinliğinde 10 yaş üzeri tüm katılımcılara deneyim yaşattık. Yarışmalar için jürimizde; Jüri Başkanı Mehmet Güney, Savaş Kop, Hasan Nizamoğlu, Cenk Kulioğlu, Baran Tansel var. Hepsi alanında uzman, Türkiye'deki freestyle disiplinin otoriter isimler. Bu etkinlik birçok kez gerçekleşecek, her yıl yapmaya gayret ediyor olacağız. İstanbullulara bu farklı deneyimi yaşattığımız için mutluyuz".