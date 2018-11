İsmail Köybaşı: 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum'

-Detaylar



- Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, sarı-lacivertli takımı çok sevdiğini söyleyerek, son maçta yaşanan protestolar için, "Taraftarın tepkisinden dolayı üzüldüm. Bunu saklayamam" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, bugün gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takımlara giden oyuncu sayısının çok olmasıyla ilgili olarak sözlerine başlayan Köybaşı, "Takımın çoğu milli takımda. Aslında bu da takımımızın futbolcu kalitesini gösteriyor. Bazı şeylerin zamana ihtiyacı var. Özgüvenimiz her geçen gün daha da artıyor" diye konuştu.

"Tepkiden dolayı üzüldüm" Taraftarın kendisine tepki göstermesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Her zaman doğru ve dürüst olmaya çalışıyorum. Tepkiden dolayı üzüldüm, bunu saklayamam. Gerçekten şunu biliyorum ki, bazen içinde bulunduğumuz durumlar buna neden oluyor. Her Fenerbahçeli kadar, Fenerbahçe'yi gerçekten çok seviyorum. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Büyük takımlardaki 10. senem. Taraftarın duygularını anlayabiliyorum. Bunlar olabiliyor. Üzülüyorum ama bunlar geçicidir. Ben gerçekten Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve her taraftar kadar da kendimi Fenerbahçe'ye adıyorum" ifadelerini kullandı. "Ne olursa olsun sonuç almalıyız" Cocu'nun takımdan ayrılmasının ardından yola Erwin Koeman ile devam edilmesiyle ilgili konuşan İsmail Köybaşı, "Koeman, Phillip Cocu'nun yardımcısıydı ve bizi de iyi analiz ediyordu. Şuna yürekten inanıyorum ve söylüyorum, bundan önceki kötü gidişatta futbolumuzu skora yansıtamıyorduk. Buna futbol şanssızlığı mı denir, adını ne koyarsanız koyun şanssızdık. Koeman'la birlikte iyi sonuçlar geldikçe özgüven olarak camiayı yukarıya çektik. Büyük camialarda bazen sonuç odaklı yaşanır. Ne olursa olsun sonuç almalıyız. Kaybedilmiş bazı durumlar bizde özgüven eksikliği oluşturdu. Koeman'ın gelmesiyle yakalamış olduğumuz seri, her bir futbolcu için özgüven oluşturdu" ifadelerini kullandı. "Özgüvenimizi perçinlemek adına da çok doğru bir maç" Pazar günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını da değerlendiren İsmail Köybaşı, "Her zaman derbiler keyifli ve gerilimi yüksek olmuştur. Bunların bilincinde olarak kendimizi hazırlarsak bir iki adım daha önde oluruz. Onların da içinde bulunduğu bazı durumlar var, bizim de. Bunları doğru analiz edip saha içinde nasıl davranmamız gerektiğini bilirsek bu durumun üstesinden gelecek kapasiteye sahibiz. Özgüvenimizi perçinlemek adına da çok doğru bir maç" açıklamasını yaptı. "Hedefimiz her zaman bir sonraki maç" 29 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de fazla şans bulamamasıyla ilgili olarak ise, "İnsan bazen forma giydiği zaman bir şeyler öğrenir, bazen de forma giymediği dönemde bir şeyler öğrenir. Bugüne kadar hiç 'keşke' demedim, her zaman 'iyi ki' dedim. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde forma giyersem neler yapabileceğimi biliyorum" değerlendirmesinde bulundu. Lig yarışı için de konuşan Köybaşı, "Son yıllarda böyle bir lig tablosu görülmedi. Hiçbir takım, 'şunu yaparız' diye konuşamaz diye düşünüyorum. Bence doğru hedef olarak söyleyebileceğimiz tek şey önümüzdeki maçtır. İçimizde bulunduğumuz durumdan dolayı birkaç maç sonrasını değil önümüzdeki maçı düşünmek daha doğru" diyerek sözlerini tamamladı.