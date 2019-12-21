Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İsmail kartal: 'Malatya’yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık'

İsmail kartal: 'Malatya’yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık'

İsmail Kartal'ın açıklamaları

- İsmail kartal: "Malatya’yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık" MALATYA

Rektör 


- Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor’da, Teknik Direktör İsmail Kartal, “Malatya’yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık” dedi.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarının kendilerini üzdüğünü söyleyerek, “Son 2-3 haftadır hem içeride hem dışarıda hak ettiğimiz halde, hak ettiğimiz puanları alamamanın üzüntüsünü yaşıyorduk” dedi.
Yeni Malatyaspor maçına hazırlanırken rakibi çok iyi analiz ettiklerini ve oyuncularını bu yönde çalıştırdığını belirten Kartal, “Hafta içi oyuncularımıza Malatya’nın nasıl oynadığını, bizimde burada nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili çok iyi analiz edip çok iyi çalıştık. Buraya nasıl oynayacağımızı ne yapmamız gerektiğini bilerek buraya geldik. Oyuncularımız maç başından sonuna kadar çalıştığımız gibi gayet disiplinli bir şekilde bir oyun ortaya koyduk” şeklinde konuştu.
Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Kartal, şunları söyledi: “Goller attık ama 2-3 gol daha atabilirdik, değerlendiremedik. Malatya’nın da 2 pozisyonu vardı, buda normaldir. Çünkü hücumsal anlamda ellerinde çok etkili oyuncuları var, bunları da biliyorduk. Ama sonuçta bugün burada iyi mücadele ederek ne yaptığımızı bilerek bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımı taktiksel anlamda verdiğim görevlerin hepsini harfi harfine yerine getirdikleri için kutluyorum. Buraya kadar gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Malatya’ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum, onlarında yolu açık olsun.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Trabzonspor - Denizlispor Maçından KarelerTrabzonspor - Denizlispor Maçından Kareler
Beşiktaş Evinde Yara AldıBeşiktaş Evinde Yara Aldı
Liderden Fenere ÇelmeLiderden Fenere Çelme
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından KarelerBaşakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından Kareler
Paris Saint-Germain - Galatasaray Maçından KarelerParis Saint-Germain - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı