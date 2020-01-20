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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İsmail Kartal: “Bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı”

İsmail Kartal: “Bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı”

- İsmail Kartal açıklama

- RİZE

Strateji Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, doğrudan rakipleri olan Gençlerbirliği’ni yenmeleri gerektiğini ve bunu doğru bir strateji izleyerek yaptıklarını ifade etti.
Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabaka Rizespor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Teknik adam İsmail Kartal maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu tip maçlarda kazanma mecburiyetlerinin olduğunu ve güzel hazırlandıklarını belirtti.
Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hafta içi kupa maçının ardından çok güçlü antrenmanlar yaptık. Son üç günüdür doğrudan rakibimiz olan Gençlerbirliği için akıl koymamız gerekiyordu. Tempo yoktu, oyunda yoktu ancak bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı. Bir anda mağlup duruma da düşebilirsiniz. Gençlerbirliği maçlarına bakın, kazandığı bütün maçları böyle kazandı. Sabırlı oynadık, sakat oyuncularımız vardı, bu maça bir stratejiyle hep birlikte başladık. Belki çok pozisyonumuz yoktu ama bunu sürdürmemiz gerekiyordu. Golü attığımız zaman kazanacağımızı oyuncularıma söyledim. Bir plan doğrultusunda gittik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu gece bir toplantı yapacağım. Hücum alanında yıldız bir oyuncu için uğraşıyoruz.”
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