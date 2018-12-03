İşitme engelli öğrenciler Fenerbahçe Marşı'nı hem çaldı hem söyledi



- Başkent Ankara'da öğretmenleri sayesinde müzikle tanışan Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, Fenerbahçe marşını orff çalgıları ile hem çaldı hem de söyledi.



İşitme engelli öğrenciler, hem çalıyor hem söylüyor. Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Ortaokulu müzik öğretmeni Cansu Yıldırım Ensarioğlu, işitme engelli öğrencileri müzikle tanıştırdı. "Beden perküsyonu" çalışması ile işitme engelli öğrencilerin müzik ritmini kendi bedenlerinde algılamaya başlamalarını sağlayan Ensarioğlu'nun bu çalışmaları neticesinde ise Duyan Kalpler Ritim Grubu ortaya çıktı. Ritim duygusunun oluşmaya başlamasıyla nota eğitimine geçiş yapan öğrenciler, belli bir nota seviyesine ulaşınca orff çalgılarıyla tanıştılar. Bu uzun süreçte birçok önemli kurum ve kuruluşlarda konser veren Duyan Kalpler’in bu çalışmalarına Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Derneği (AFİDER) duyarsız kalmadı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Duyan Kalpler ekibi ve öğretmenleriyle yürütülen özel çalışma sonucunda Fenerbahçe Marşı işaret diliyle söylendi ve işitme engelli öğrenciler orff çalgılarıyla eşlik etti.

