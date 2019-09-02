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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim' - TRABZON

'İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim' - TRABZON

"İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim" - TRABZON - Kaleci Uğurcan için hazırlanan klip Trabzon spor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, uzun yıllar bordo - mavili formayı giymek istediğini söyledi.

Bordo - mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'ın açıklamalarının da yer aldığı bir video yayımladı.

Sosyal Medya Allah Forma 

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