Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
İnce: “Bursaspor’a süper lig yakışır”

İnce: “Bursaspor’a süper lig yakışır”

Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce'nin açıklamaları

- BURSA

Süper Lig Basın Toplantısı Toplantı 


- Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, Bursaspor maçında sahada iyi bir futbol olduğunu belirterek, “Bursaspor maçının zor geçeceğini tahmin ediyorduk ve öyle oldu. Bundan sonraki maçlarında Bursaspor’a başarılar dilerim. Bursa’ya süper lig yakışır” dedi.
TFF 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, “Bursaspor maçının zor geçeceğini tahmin ediyorduk ve öyle oldu. Saha ve seyirci avantajıyla zor anlar yaşatacağını tahmin ediyorduk. Buldukları golden sonra rahatladılar. İki takım da oyundan kopmadı. Güzel bir futbol vardı. 80’den sonra ne kadar güzel bir futbol olduğunu gösterdik. İki takımı da kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında Bursaspor’a başarılar dilerim. Bursa’ya süper lig yakışır” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Galatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu YendiGalatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu Yendi
Galatasaray Antalyaspor Maçından En Güzel FotoğraflarGalatasaray Antalyaspor Maçından En Güzel Fotoğraflar
Antalyaspor'dan Nasri'ye coşkulu karşılama!Antalyaspor'dan Nasri'ye coşkulu karşılama!
Süper Lig'de en değerli futbolcuları belli olduSüper Lig'de en değerli futbolcuları belli oldu
Başakşehir'den 5'i 1 YerdeBaşakşehir'den 5'i 1 Yerde
Fenerbahçe - Bursaspor Lig MaçıFenerbahçe - Bursaspor Lig Maçı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı