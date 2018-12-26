İmamoğlu'ndan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'a ziyaret - İSTANBUL
- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Kulübünü ziyaret etmesi - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Çarşı esnafını ziyareti - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eski İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a ziyaretlerde bulundu - İmamoğlu: - "(TBMM Başkanı Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması halinde istifasına gerek olmadığına ilişkin) Yasal bir mevzu olduğu için çok fazla fikir yürütebileceğim bir konu değil. Yalnız Sayın Binali Yıldırım aday olacaksa işi zorlaşır. Çünkü halk daha fazla büyükşehir belediye başkan aday kimliğine bürünmüş birisini ister. Daha rahat sokakta dolaşabilsin ister"İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması halinde istifasına gerek olmadığına ilişkin) Yasal bir mevzu olduğu için çok fazla fikir yürütebileceğim bir konu değil. Yalnız Sayın Binali Yıldırım aday olacaksa işi zorlaşır. Çünkü halk daha fazla büyükşehir belediye başkan aday kimliğine bürünmüş birisini ister. Daha rahat sokakta dolaşabilsin ister." değerlendirmesinde bulundu.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, eski İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'i ve Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.Sözen'in Nişantaşı'ndaki çalışma ofisinde gerçekleşen ziyaret öncesi İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İmamoğlu, bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması durumunda TBMM Başkanlığından istifa etmesine gerek olmadığı yönündeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şu açıklamalarda bulundu:"Bu Ankara'nın konusu. Yasal bir mevzu olduğu için çok fazla fikir yürütebileceğim bir konu değil. Yalnız Sayın Binali Yıldırım, aday olacaksa işi zorlaşır. Çünkü halk daha fazla büyükşehir belediye başkan aday kimliğine bürünmüş birisini ister. Daha rahat sokakta dolaşabilsin ister. Bizim için değil, aksine kendileri için dezavantaj olur. Çünkü TBMM Başkanının etrafındaki koruma kalkanı nedeniyle sokaklarda dolaşması zorlaşır. Tavsiyem, İstanbul vatandaşı olarak cadde ve sokaklarda dolaşmasının lehine olacağıdır."Nurettin Sözen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İmamoğlu'na çalışma ofisini gezdirerek, belediye başkanlığı yaptığı dönemde çekilen çalışmaların fotoğraflarını gösterdi. - Beşiktaş Kulübü'nü ziyaretDaha sonra Vodafone Park'ta bulunan BJK Kulüp binasına giden İmamoğlu, burada Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile görüştü.Orman, 2000 yılında BJK yönetimine girdiği dönemde İmamoğlu'nun da Trabzonspor yöneticisi olduğunu hatırlatarak, arkadaşlıklarının o döneme dayandığını söyledi.
Orman, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de kendilerine yardımcı olduğunu belirtti. Tanıdıkları bir arkadaşlarının büyükşehir belediye başkanlığına aday olmasından ötürü mutlu olduğunu ifade eden Orman, "Beşiktaş, kamu yararına bir dernek ve siyaset bizim işimiz değil. Dostane olarak memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun." şeklinde konuştu. İmamoğlu ise Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etmekten dolayı keyifli olduğunu dile getirerek, "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul 'un değerli markaları. İstanbul 'un geleceğini hazırlarken bu kulüplerle ilgili de çok önemli sayfalarımızın olmasını çok iyi bilen birisiyim. Çünkü sporun içinden gelen birisiyim. Spor yöneticiliği ve spor ekonomisinin ne olduğunu bilen birisiyim. Onun kente kattığı değerleri bilen birisiyim. O bakımdan bu sayfaları mutlak bu kulüplerimizle beraber karıştırıp, beraber güzel işler yapabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu, ziyaret sonrası Beşiktaş çarşısında esnafla görüştü. İmamoğlu, taraftar grubu "Çarşı" üyeleriyle bir araya gelerek, Beşiktaş Köyiçi'nde bulunan kartal heykeli önünde fotoğraf çektirdi.