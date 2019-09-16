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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İlhan Palut: “Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık”

İlhan Palut: “Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık”

İlhan Palut açıklamaları

- ANKARA

Bild Yansıma Rektör 


- TFF 1. Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, “Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık” dedi.
Zor bir maç olacağını bildiklerini vurgulayan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Karagümrük dengeli ve tecrübeli bir takım. İlk yarı boyunca bizim düşündüğümüz plan sahaya yansımadı. İstediklerimizi yapamadık. Bunun en önemli nedeni. Kendi standartlımızın çok üzerinde pas hatası yaptık. Buda istediğimiz oyunu kurmamızı zorladı. İkinci yarı ayakları yere basan sağlam bir Hatayspor izledik. Rakip sahada daha fazla görünen bir Hatayspor vardı. Ama bu etkinliğimizi ceza sahası etkinliğine ve pozisyonlarına çevirmekte açıkçası zorlandık. İkinci yarıda Karagümrük’ün hiçbir şekilde pozisyonu yoktu. Genel manada dengeli bir maç oldu. Beraberliğin normal bir sonuç olarak karşılanabileceği bir maçtı. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ama kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık. Bundan sonra daha iyi çalıp eksikleri giderip önümüzdeki maçlarda puan almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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