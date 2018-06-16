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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İkiz pehlivanların güreşi ilgiyle izlendi - KIRKLARELİ

İkiz pehlivanların güreşi ilgiyle izlendi - KIRKLARELİ

- İkiz kardeşlerin müsabakalarından genel ve detay görüntülerİkiz pehlivanların güreşi ilgiyle izlendi - 93. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban ile ikiz kardeşi başpehlivan Turan Balaban'ın mücadelesi ilgiyle izlendi - Yaklaşık 30 dakika süren mücadeleyi İsmail Balaban kazandıKIRKLARELİ (AA) - 93. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin ilk turunda 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban ile ikiz kardeşi başpehlivan Turan Balaban'ın mücadelesi ilgiyle izlendi. Kırklareli 'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi tarafından Büyükmandıra Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyon, çeşitli kategorilerdeki güreşlerle devam ediyor.Başpehlivanlık müsabakalarının ilk turunda Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu 22 isim mücadele etti.Bu mücadelelerden en çok ilgi göreni ise ikiz başpehlivanların güreşi oldu.Kurada birbiriyle eşleşen ikiz başpehlivanlar İsmail Balaban ve Turan Balaban, kıyasıya güreşti. Yarım saat süren mücadeleyi İsmail Balaban kazandı.Müsabakayı izleyen güreşseverler, benzerliklerinden dolayı ikiz başpehlivanları ayırt etmekte güçlük çekti.

İkiz Kardeş Başpehlivan Benzerlik Güreş Pehlivanlı 

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