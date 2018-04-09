IJF Başkanı'ndan Türkiye Judo Federasyonuna övgü - ANTALYA
- Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer'in Antalya Grand Prix'inde madalya dağıtması - Marius Vizer'le röportaj ANTALYA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, Türkiye Judo Federasyonunun (TJF) çok başarılı işlere imza attığını söyledi.
Antalya 'daki grand prix müsabakalarını tribünden takip eden başkan Vizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyon ve Türk judosuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.Sözlerine, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çalışanlarını tebrik ederek başlayan Vizer, "TJF, hükümetin ve bakanlığın desteğiyle dünyadaki en başarılı judo organizasyonlarından biri. Son yıllarda judo, Türkiye'de gelişmeye devam ediyor." dedi. Judonun Türkiye'de gelişmesi konusunda TJF'nin başarılı girişimleri olduğunu belirten Vizer, şöyle konuştu:"Okullarda judo yapılmasını destekleyen projeleri var. Kilis'te sığınmacıların judo yapmasıyla ilgili projeler sürdürülüyor. Judo sadece müsabakalara dayalı, birbirimizi yenmeye dayalı bir spor değil, aynı zamanda çok üstün nitelikleri kapsayan bir spor. Judo bu anlamda gençler ve çocuklarda cesaretin, yardımseverliğin ve şeffaflığın gelişebilmesi, modern toplum olabilmesi için birçok değeri içinde barındıran bir spor."Türkiye'nin judoda gelecek dönemlerde daha başarılı olacağına inandığını anlatan Vizer, "Türkiye zaten halihazırda madalya kazanan bir judo geleneğine sahip. İleride IJF organizasyonları ve olimpiyatlarda daha fazla madalya alınması söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu. - Antalya 'daki organizasyondan memnunIJF Başkanı Vizer, Dünya Judo Turu kapsamında Antalya 'da gerçekleştirilen organizasyonu çok başarılı bulduğunu ifade etti. Antalya 'nın herkes tarafından çok sevildiğine dikkati çeken Vizer, " Antalya 'da bir organizasyon yapıldığında çok ciddi anlamda katılım isteği olduğunu görüyoruz. İlerleyen yıllarda bu isteğin daha da artacağına inanıyorum. Organizatörleri ve burada çalışanları kutluyorum. Özellikle federasyona tebriklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. - Devşirme sporcuBaşkan Vizer, judoda da devşirme sporcu uygulamasının bulunduğunu ve bunda bir sakınca görmediğini dile getirdi.Özellikle dövüş sporları konusunda bazı ülkelerin ön plana çıktığını anlatan başkan Vizer, şöyle devam etti:"Japonya, Kosova, Moğolistan ve Gürcistan da bu ülkelerden bazıları. Devşirme sporcular çeşitli sebeplerden ülkelerini değiştirebiliyor. Gittikleri ülkelerde de başarılı olabiliyorlar. Bu kapsamda Türkiye'nin bu judocuları kendi bünyesine katmasında hiçbir sorun bulunmuyor. Sporcuların devşirilmesinde ben herhangi bir sorun görmüyorum. TJF, devşirme sporcu çalışmalarıyla daha çok başarı kazanmak, daha ileri noktalara gitmek istiyor. Bunun meyvelerini ileride toplayabileceklerdir." - "Dünyada üçüncü spor dalıyız"Judonun dünyadaki spor branşları arasındaki sıralamasının sorulması üzerine Marius Vizer, "Dünyada üçüncü spor dalıyız." değerlendirmesini yaptı.Olimpiyatlarda, atletizm ve yüzmeden sonra en fazla sporcuyu barındıran üçüncü spor dalının judo olduğuna dikkati çeken Vizer, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu soruya verilecek en güzel cevap, judonun olimpiyatlardaki evrenselliğiyle alakalı sıralamaları gözlemlemek olacaktır. Geçtiğimiz olimpiyatlara göre 135 ülke judoyla ilgili müsabakalara katıldı. Bu kapsamdan bakılırsa, judo dünyadaki en yaygın, reytingi en yüksek, olimpiyatlarda temsil edilen üçüncü spordur."