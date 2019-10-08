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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ibrahimovic'in heykeli dikildi - STOCKHOLM

Ibrahimovic'in heykeli dikildi - STOCKHOLM

- İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sahneye gelişi - Heykelin açılışıIbrahimovic'in heykeli dikildi - İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in heykeli, doğduğu kent Malmö'de yapılan törenle açıldıSTOCKHOLM (AA) - İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in, ülkesinde doğduğu Malmö kentinde heykeli dikildi.Malmö'deki Stadiontorget Meydanı'na dikilen heykel, törenle açıldı. Törene, kariyerine ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında devam eden Ibrahimovic'in yanı sıra İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Sjostrand, heykeltıraş Peter Linde ve ünlü futbolcunun 10 bine yakın hayranı katıldı.
38 yaşındaki golcü, yaptığı konuşmada, memleketi Malmö'de heykeli bulunmasının büyük onur olduğunu belirterek, "Nereye gidersem gideyim İsveç'i temsil ediyorum. İsveç benim evim. Ne yaparsam yapayım İsveç için Malmö için yapıyorum, Malmö benim evim. New York'a giderseniz özgürlük heykeli, İsveç'e giderseniz Zlatan heykeli." ifadelerini kullandı. - Bronzdan yapılan heykel, 2,7 metre boyundaBöyle bir projede çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren heykeltıraş Peter Linde ise bronzdan yapılan 2,7 metre boyundaki heykel için çalışmanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Heykel 550 bin krona (yaklaşık 216 bin lira) mal olurken, yıllık bakımına da 15 bin kron (yaklaşık 8 bin 700 lira) harcanacağı bilgisi verildi.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayan Ibrahimovic, İsveç formasıyla çıktığı 116 maçta 62 gol attı.

Özgürlük İsveç Yıldız Futbolcu Milli Takım Forma 

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