İbrahim Hatipoğlu: “Amacımız Galatasaray’a maddi ve manevi destek sağlamak”



- 1905 Galatasaray Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu, “1905 GSYİAD'ın 2001 yılında tamamen sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş iş adamların bir araya gelerek kurdukları ve sadece Galatasaray’a maddi manevi destek amacı sağlayan bir kuruluş” diye konuştu.

1905 Galatasaray Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızı Fotoğraf ve Görüntüler Yarışması’na gösterilen ilgiye teşekkür ederek başlayan Hatipoğlu, “GSYİAD 17. yılını doldurdu ve 18. yılına giren bir dernek. Galatasaray Spor Kulübü’ne hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir dernek. 15. yarışma jürisini yaptık bugün. 15 yıldır kesintisiz devam eden, foto muhabirlerine yönelik yarışma. Büyük bir gururla 15. kez bu yarışmanın jürisini yaptık. Önümüzdeki hafta kazananları açıklayıp ödülleri takdim edeceğiz” dedi.

“Amacımız sadece Galatasaray’a maddi ve manevi destek sağlamak” 1905 GSYİAD'ın 2001 yılında tamamen sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş iş adamların bir araya gelerek kurulduğunu ve sadece Galatasaray’a maddi manevi destek amacı sağlayan sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Hatipoğlu, “17 yıldır gücünün yettiği oranda destek vermeye çalışıyor. Ali Sami Yen Stadı'ndaki eski açık tribünün kapatılması projesi ve o tribündeki ekipmanlarla Florya’daki stadyum yapıldı ve bu durum GSYİAD aracılığıyla oldu. Florya’da teknik direktörümüz için villa yapıldı ve çeşitli etkinliklere destek sağladı. Galatasaray altyapısının akademisinin kullandığı binanın yapımını da biz gerçekleştirdik. Kulübümüzün, başkanımızın emrettiği her alanda kulübe destek olmaya çalışıyoruz. En önemli şartımız Galatasaraylı olmak üye olmak için. Yönetici veya iş adamı olmalı. Derneğimizin adını da değiştirdik. Yönetici ve iş insanları oldu. Derneğimizden 2 adet referans istiyoruz. Bunları sağlayan her Galatasaraylıya kapımız açık” ifadelerini kullandı.

