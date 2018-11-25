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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Hüseyin Türkmen: “Başarılı olduğumu düşünüyorum”

Hüseyin Türkmen: “Başarılı olduğumu düşünüyorum”

- Hüseyin Türkmen'in açıklamaları

- - Trabzonspor’un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen:- “2-0 öne geçtikten sonra taraftarların sloganlarına, desteklerine bende kulağımı verdim” TRABZON

Atmosfer Tarım Basın Mensupları 


- Trabzonspor’un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen, taraftarın desteğiyle kenetlendiklerini belirterek, “İlk defa böyle bir maçta oynamak ve bu kadar iyi bir atmosferde oynamak ayrı bir duygu” dedi.
Spor Toto Süper Lig' in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı. Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın genç futbolcusu Hüseyin Türkmen, Fenerbahçe maçında oynamasının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Böyle bir maçta benim oynamam benim için önemliydi. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte kenetlendik. Galibiyetle ayrıldık. Bizim için iyi oldu, çok mutluyuz. Taraftar çok iyiydi. İlk defa böyle bir maçta oynamak ve bu kadar iyi bir atmosferde oynamak ayrı bir duygu. Onlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Maç 2-1 olduğundan korktuğunu dile getiren Türkmen, “2-0 öne geçtikten sonra taraftarların sloganlarına, desteklerine bende kulağımı verdim. İçimden kendi kendime söylemeye başladım. Sonra ne yapıyorsun maça dön dedim. Kendimi bir an kaptırdım. Maç 2-1 olduğunda biraz korktum. 2-2 olması bizim için kaybetmek gibi bir şeydi. Çok şükür 2-1 bitti” ifadelerini kullandı.
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