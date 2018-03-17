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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hüseyin Eroğlu: “Önemli bir eşik maçını kazandık”

Hüseyin Eroğlu: “Önemli bir eşik maçını kazandık”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu

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-Denizlispor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan

- İZMİR

- Denizlispor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, önemli bir eşik maçını kazandıklarını ifade etti.
Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Denizlispor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, önemli bir eşik maçını kazandıklarını söyledi.

Kazanınca her şeyin keyifli olduğunu dile getiren Eroğlu, maçta 1-0 öne geçtikten sonra farkı attıracak fırsatları da bulduklarını belirterek, “Maç 90 dakika bitmeden kazanılmıyor, ikinci yarının başında konsantrasyon bozukluğundan dolayı kalemizde golü gördük. Önemli bir eşik maçını kazandık. 48 puana ulaştık ve bu puan bizi üst tarafta tuttu. Artan bir performansımız var, kalan 6 maçı da kazanmaya talibiz. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip, kalan müsabakalarda takım kimliğimizle sahada olmak istiyoruz. İlk yarıda talihsiz şekilde yenildiğimiz Denizlispor'dan rövanşı almış olduk, onlara da kalan haftalarda başarılar diliyorum” dedi.
Denizlispor cephesi Denizlispor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ise kendileri için üzücü bir müsabakanın geride kaldığını söyleyerek, “Çok pozisyonumuz vardı. Maç planladığımız gibi oldu ama maalesef kaybettik. Uzatma dakikalarındaki gole engel olamadık. Milli maç arasını iyi değerlendirip hazırlanmamız gerekiyor. Tekrar toparlanıp önümüzdeki maçlarda en iyi sonuçları almak için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

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