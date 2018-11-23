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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Hidayet Türkoğlu - İSTANBUL

Hidayet Türkoğlu - İSTANBUL

- TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu röportajı - Bilyoner YK başkanI Emin Hitay röportajı"Hedef 2019 Dünya Kupası'na gitmek" - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:"A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibi çok istekli. Önümüzdeki maçlardan en az birini kazandığımız takdirde Çin'e gitme hakkı kazanıyoruz"İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçlarda başarılı olarak kupaya katılma hakkı kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Shangri - La Bosphorus Otel'de Bilyoner ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu, önlerinde İspanya ve Karadağ maçlarının bulunduğunu belirterek, "Kadro da açıklandı, tüm arkadaşları kutluyorum. İnşallah iyi performans sergilerler ve sakatlık olmadan maçlarını oynarlar." diye konuştu.
Kadroya çağrılan oyuncuların çok değerli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Kulüplerimizde bizi temsil eden, başarılarını istediğimiz arkadaşlar. Hedef 2019 Dünya Kupası'na gitmek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibi çok istekli. Önümüzdeki maçlardan en az birini kazandığımız takdirde Çin'e gitme hakkı kazanıyoruz. Yönetim olarak her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. İnşallah iki güzel maç yaparız ve Çin'e gitme hakkı elde ederiz." ifadelerini kullandı.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nu lider olarak tamamladığını hatırlatan Türkoğlu, "Kadınlarımızı kutlamak istiyorum, grubu birinci bitirdiler. Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak gidecekler. Bu sıralama açısından önemli avantajdır." değerlendirmesinde bulundu.Başarılarda sponsor desteğinin de önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Devletimiz spora destek verse de özel sektörün bu tip destekleri daha anlamlı oluyor. Federasyon olarak bu tip anlaşmaları önemseyen, basketbola değer katacağına inanan ekibiz." şeklinde görüş belirtti.

İmza Töreni Basketbol İspanya Özel Sektör Basın Mensupları 

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